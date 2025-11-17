Yokohama Rubber: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yokohama Rubber hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,73 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,02 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at