Yokohama Rubber: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yokohama Rubber hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Yokohama Rubber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,94 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,81 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at