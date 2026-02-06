Yokota Manufacturing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yokota Manufacturing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Yokota Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 59,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 39,39 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,57 Prozent auf 608,7 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 504,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at