Yokota Manufacturing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yokota Manufacturing gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 29,15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yokota Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von 21,12 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 526,5 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 492,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at