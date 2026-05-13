|
13.05.2026 06:31:29
Yokota Manufacturing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Yokota Manufacturing hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 78,14 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 83,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 836,6 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 878,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 182,56 JPY gegenüber 172,21 JPY je Aktie im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Yokota Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,39 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.