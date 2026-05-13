Yokota Manufacturing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yokota Manufacturing hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 78,14 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 83,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 836,6 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 878,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 182,56 JPY gegenüber 172,21 JPY je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Yokota Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at