Yokowo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yokowo hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43,45 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yokowo -49,490 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,72 Prozent auf 21,67 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at