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11.11.2026 06:31:29
Yokowo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Yokowo gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 12,75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 43,45 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 26,21 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yokowo 21,67 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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