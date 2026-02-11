Yokowo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yokowo hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,13 JPY gegenüber 85,02 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 23,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at