Yokowo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yokowo hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,13 JPY gegenüber 85,02 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 23,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
