Yokowo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yokowo äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 65,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -14,120 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 24,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 166,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 95,58 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90,09 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 82,88 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at