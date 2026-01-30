Yomeishu Seizo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yomeishu Seizo lud am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 13,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at