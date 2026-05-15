Yomeishu Seizo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yomeishu Seizo hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Yomeishu Seizo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 199,10 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 18,42 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Yomeishu Seizo mit einem Umsatz von insgesamt 2,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 163,880 JPY. Im Vorjahr waren 49,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,88 Prozent auf 9,63 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at