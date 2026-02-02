Yondenko gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yondenko hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yondenko ein EPS von 24,86 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 24,53 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yondenko 25,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at