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03.08.2026 06:31:29
Yondenko legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Yondenko hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41,40 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 22,24 JPY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,09 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yondenko einen Umsatz von 20,26 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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