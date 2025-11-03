Yondenko stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yondenko äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 32,36 JPY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,39 Prozent auf 23,34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at