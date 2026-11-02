Yondenko: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yondenko lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 55,17 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yondenko 33,99 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yondenko in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,83 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,34 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at