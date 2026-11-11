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11.11.2026 06:31:29
Yonex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Yonex hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 30,63 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,95 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Yonex im vergangenen Quartal 46,39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yonex 39,68 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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