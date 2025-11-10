|
10.11.2025 06:31:29
Yonex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yonex hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 24,95 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,35 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,60 Prozent auf 39,68 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
