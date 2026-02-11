Yonex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yonex hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,86 JPY, nach 44,46 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Yonex im vergangenen Quartal 40,94 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yonex 34,82 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at