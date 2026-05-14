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14.05.2026 06:31:29
Yonex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Yonex hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 29,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 43,17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,52 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 141,42 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 122,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 163,64 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Yonex einen Umsatz von 138,28 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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