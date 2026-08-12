Yonex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yonex lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 65,34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yonex noch ein Gewinn pro Aktie von 49,60 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,47 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at