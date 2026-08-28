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28.08.2026 06:31:29
Yong Jie New Material A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Yong Jie New Material A lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,560 CNY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Yong Jie New Material A mit einem Umsatz von insgesamt 2,82 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,18 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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