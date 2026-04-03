Yong Jie New Material A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yong Jie New Material A hat sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,25 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,62 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 9,64 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Yong Jie New Material A einen Umsatz von 8,11 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at