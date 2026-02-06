YONG PYONG RESORT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

YONG PYONG RESORT präsentierte am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

YONG PYONG RESORT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 184,33 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -42,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

YONG PYONG RESORT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,11 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,44 KRW, nach 167,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,58 Prozent zurück. Hier wurden 250,15 Milliarden KRW gegenüber 267,78 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 265,00 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 282,00 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at