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17.11.2026 06:31:28
YONG PYONG RESORT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
YONG PYONG RESORT gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -3,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51,54 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,08 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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