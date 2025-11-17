YONG PYONG RESORT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YONG PYONG RESORT präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei YONG PYONG RESORT ein EPS von 145,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 76,42 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,08 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at