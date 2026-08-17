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17.08.2026 06:31:29
YONG PYONG RESORT legte Quartalsergebnis vor
YONG PYONG RESORT lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 195,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 35,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,02 Milliarden KRW – eine Minderung von 61,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,29 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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