YONG PYONG RESORT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YONG PYONG RESORT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 131,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 166,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 47,72 Milliarden KRW, gegenüber 70,66 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,47 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at