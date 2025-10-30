Yongan Futures A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yongan Futures A lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,47 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 61,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yongan Futures A 6,41 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at