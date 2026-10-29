Yongan Futures A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yongan Futures A gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,20 CNY gegenüber 0,210 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 523,0 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 78,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yongan Futures A 2,47 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at