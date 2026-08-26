Yongan Futures A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yongan Futures A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yongan Futures A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Yongan Futures A mit einem Umsatz von insgesamt 324,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,30 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 90,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at