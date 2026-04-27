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27.04.2026 06:31:29
Yongan Futures A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Yongan Futures A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 CNY, nach 0,010 CNY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yongan Futures A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 79,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 503,8 Millionen CNY im Vergleich zu 2,44 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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