Yonghui Superstores: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yonghui Superstores lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Yonghui Superstores ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CNY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 11,45 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,49 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at