03.11.2025 06:31:29
Yonghui Superstores: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Yonghui Superstores äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CNY gegenüber -0,040 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,49 Milliarden CNY – eine Minderung von 25,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,77 Milliarden CNY eingefahren.
