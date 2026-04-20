Yonghui Superstores: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yonghui Superstores hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im letzten Jahr hatte Yonghui Superstores einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 13,37 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,44 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,032 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 13,37 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at