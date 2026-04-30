Yongji Printing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yongji Printing ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yongji Printing die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,090 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 184,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 227,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at