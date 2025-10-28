|
28.10.2025 06:31:28
Yongji Printing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Yongji Printing äußerte sich am 25.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yongji Printing 0,120 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 247,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 225,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
