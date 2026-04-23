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23.04.2026 06:31:29
Yongyue Science Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Yongyue Science Technology A lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,370 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,66 Prozent auf 99,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 107,2 Millionen CNY gelegen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,150 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Yongyue Science Technology A ein EPS von -0,460 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Yongyue Science Technology A im vergangenen Geschäftsjahr 329,22 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yongyue Science Technology A 368,75 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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