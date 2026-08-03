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03.08.2026 06:31:29
Yonkyu hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yonkyu hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,38 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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