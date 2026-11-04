Yonkyu hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yonkyu hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 43,65 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yonkyu 203,55 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,13 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yonkyu einen Umsatz von 11,01 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at