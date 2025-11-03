Yonkyu informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yonkyu stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 203,55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,46 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,01 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at