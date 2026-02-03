Yonkyu stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yonkyu hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,25 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yonkyu 13,18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at