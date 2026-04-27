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27.04.2026 06:31:29
Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) A hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,08 CNY. Im letzten Jahr hatte Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) A einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 95,5 Millionen CNY gegenüber 93,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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