Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) A gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,560 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 511,22 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 593,60 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
