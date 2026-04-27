Yonyou Software: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yonyou Software hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,22 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Yonyou Software ebenfalls 0,220 CNY je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,38 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,46 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at