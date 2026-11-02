02.11.2026 06:31:29

Yonz Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yonz Technology A hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,06 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Milliarden CNY gegenüber 3,35 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at

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