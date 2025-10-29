Yonz Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yonz Technology A äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Yonz Technology A ein EPS von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,35 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at