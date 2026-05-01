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01.05.2026 06:31:29
Yonz Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Yonz Technology A präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,10 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yonz Technology A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,39 Milliarden CNY – eine Minderung von 7,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,59 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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