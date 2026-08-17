Yoo Sung Enterprise: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yoo Sung Enterprise hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Yoo Sung Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35,00 KRW je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 69,82 Milliarden KRW, gegenüber 82,27 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,13 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at