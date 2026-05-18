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18.05.2026 06:31:29
Yoo Sung Enterprise hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yoo Sung Enterprise hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 3,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 74,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,88 Prozent zurück. Hier wurden 67,38 Milliarden KRW gegenüber 78,24 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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