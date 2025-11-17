Yoo Sung Enterprise legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yoo Sung Enterprise stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Yoo Sung Enterprise -157,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,86 Prozent zurück. Hier wurden 74,89 Milliarden KRW gegenüber 79,55 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at